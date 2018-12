Facebook

Die Gutmütigkeit eines 78-jährigen Pensionisten hat eine Unbekannte am Mittwoch gegen 11 Uhr ausgenützt. Die Frau sprach den Mann auf dem Parkplatz vor einem Kaufhaus in Spittal/Drau an und zeigte ihm eine Liste auf welcher "Bitte eine Spende für Blinde und Behinderte" stand. Der Mann trug sich in die Liste ein und gab der Frau zehn Euro. Daraufhin umarmte diese den Pensionisten. Dabei stahl sie aus dessen Brieftasche 500 Euro. Das bemerkte der 78-Jährige erst später und erstattete Anzeige.