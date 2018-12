Facebook

Ab Freitag wird in Bad Kleinkirchheim wieder über die Pisten gewedelt © KK/Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen/Gert Perauer

Am 7. Dezember eröffnet das Skigebiet Bad Kleinkirchheim die Abfahrtssaison für Skibegeisterte. Fürs Erste kann bereits auf der Seen-, Scharten- und Spitzeckabfahrt heruntergewedelt werden, ebenso auf der Mallnock-, NockIn- und Brunnachabfahrt. In Betrieb gehen die Wiesernockbahn, die Schartenbahn, die Biosphärenparkbahn Brunnach und der Spitzecklift.