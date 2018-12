Der Singkreis Porcia lädt zum Spittaler Adventsingen, in Bad Kleinkirchheim gibt es besinnliche Momente beim alpinen Thermen-Advent und in Obervellach wird zum Frühstücksgottesdienst geladen.

Beim Spittaler Adventsingen liest Arnold Mettnitzer, singt der Singkreis Porcia und spielt Edgar Unterkirchner am Saxophon © KK/Pleschberger

Spittaler Adventsingen

Zum Spittaler Adventsingen lädt der Singkreis Porcia am Samstag, den 8. Dezember, um 19 Uhr und am Sonntag, den 9. Dezember, um 16 Uhr, in die Fachhochschule im Spittl. Unter dem Titel "Angels sing tonight - Die Engel sind stark in den Schwachen" singt der Singkreis Porcia unter der Leitung von Bernhard Wolfsgruber. Arnold Mettnitzer liest Texte und Edgar Unterkirchner spielt am Saxophon. Karten sind im Porcia Kartenbüro oder unter www.singkreis-porcia.at um 15 Euro erhältlich.

Alpiner Thermen-Advent

Beim alpinen Thermen-Advent in Bad Kleinkirchheim gibt es bis 22. Dezember, jeden Freitag und Samstag, von 16 bis 20.30 Uhr, einen Adventmarkt und ein vielseitiges Programm. Rund um die Therme St. Kathrein gibt es neben weihnachtlicher Stimmung, regionalen Köstlichkeiten und traditionellem Kunsthandwerk auch stimmungsvolle Musik zu hören. Das Programm reicht vom Schnuppertauchen für Kinder über Yoga für die innere Mitte, bis zu regionalen Spezialitäten, weihnachtlichen Filmen, Advent-Lesungen, Fantasiereisen, Basteln für Kinder, Adventmessen und vielem mehr. Das genaue Programm finden Sie hier.

Besinnliche Momente beim alpinen Thermen-Advent in Bad Kleinkirchheim Foto © KK/Mathias Praegant

Nikolaus- und Krampusumzug

Die Perchtengruppe Obermillstatt lädt am Freitag, den 7. Dezember auf den Marktplatz in Millstatt zum Nikolaus und Krampusumzug. Der Abend beginnt mit einer Nikolausfeier um 18 Uhr. Um 19.30 Uhr startet der Umzug mit Krampusgruppen aus ganz Österreich und ab 21 Uhr findet im Kulturhaus eine After-Show-Party mit DJ statt.

Entzünden der 2. Adventkerze

Am Samstag, den 8. Dezember wird am Marktplatz in Dellach im Gailtal, um 19 Uhr, die 2. Adventkerze entzündet. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Quartett "4tissimo".

Frühstücksgottesdienst

Zu einem Frühstücksgottesdienst wird am Sonntag, den 9. Dezember, um 9.45 Uhr, in die evangelische Kirche in Obervellach geladen. Die Kirchenbesucher werden von Bläsern der Trachtenkapelle Obervellach empfangen und die Messe wird von den Söbriacher Sängern, unter der Leitung von Konrad Aichholzer, mitgestaltet. Für Kinder gibt es einen Kindergottesdienst.

In Obervellach wird zum Frühstücksgottesdienst geladen Foto © KK/Liebhart

