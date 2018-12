Facebook

Peter Egger, Hartwig Boek, Andreas Tonka, Pfarrgemeinderatsobfrau Monika Allmaier und Markus Lopez © Leopold Salcher

Knietief stand vor einem Monat das Wasser in der katholischen Pfarrkirche zu den Heiligen Andreas und Markus in Rattendorf. Viele helfende Hände packten nach dem Abpumpen des Hochwassers durch die Feuerwehr in den vergangenen vier Wochen an. In über 300 Stunden freiwilliger Arbeit wurden die Mauern halbwegs trocken gelegt, elektrische Leitungen saniert, ein neuer Holzboden unter die Bankreihen gelegt und Altäre in Bodennähe restauriert. Am Sonntag feierte Dechant und Feuerwehrkurat Andreas Tonka mit dem evangelischen Pfarrer Hartwig Boek gemeinsam mit der Pfarrgemeinde, Vertretern der freiwilligen Feuerwehr, vielen Helfern und zahlreichen Gläubigen beider Konfessionen einen ökumenischen Dankgottesdienst. Die beiden Pfarrer dankten den vielen Helfern, die in diesen Novembertagen im Dorf und in der Pfarrkirche Großartiges geleistet haben, für ihre Tatkraft und Ausdauer: „Wir verneigen uns vor euch.“ Bekanntlich führte tagelang anhaltender Regen am 30. Oktober zum Bruch eines Dammes an der Gail. 35 Häuser in Rattendorf und vier in Jenig wurden überflutet. Gedankt haben den Helfern auch Vizebürgermeister Leopold Astner, Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann mit dem Kommandostab Robert Koppensteiner, Bernhard Tscheließnig und Ortskommandant Markus Lopez.