Wechselhaftes Wetter erwartet uns heute in Oberkärnten: Im Bild der Silbersee © Weichselbraun/KLZ

Derzeit erreichen uns aus Westen in rascher Folge Hochs und Tiefs. "Diese sogenannte Westwetterlage sorgt für überaus wechselhaftes Wetter im gesamten Alpenraum", sagt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteoexperts. Nach teils klarer Nacht beginnt der Mittwoch noch mit größeren Wolkenlücken und es ist verbreitet frostig. Bereits im Laufe des Vormittags zieht dichter werdende Warmluftbewölkung am Himmel auf und drängt die Sonne in den Hintergrund. Es bleibt allerdings in den meisten Orten und Regionen vorerst gänzlich trocken. Am ehesten fallen in den Tauernregionen unergiebige Flocken oder Tropfen. Die Temperaturen kommen fast nirgends in Oberkärnten über die 5-Grad-Marke hinaus.