Harald Hofer aus Bad Kleinkirchheim betreibt seit knapp zehn Jahren die „Maskenklinik“ in Döbriach am Millstätter See. Der 40 Jährige hat auch schon alten venezianischen Masken zu neuem Glanz verholfen.

Harald Hofer war schon in seiner Kindheit von Krampussen fasziniert. Heute schnitzt und repariert er sie © Helmuth Weichselbraun/Kleine Zeitung

Sie sind laut. Sie sind furchteinflößend. Sie scheinen unverwundbar. Doch manchmal brauchen selbst Krampusse einen „Arzt“. Dann wird Harald Hofer gerufen. Der 40-Jährige, der mit Lebensgefährtin Theresa in Bad Kleinkirchheim lebt, hat vor knapp zehn Jahren die „Maskenklinik“ in Döbriach am Millstätter See gegründet. Seit damals ist er als Maskenrestaurator selbstständig.

