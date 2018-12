Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommandant-Stellvertreter Gernot Steiner, Gemeindefeuerwehrkommandant Bernhard Tscheließnig, Vizebürgermeister Leopold Astner, Bürgermeister Siegfried Ronacher, Manfred Gucher, Wolfgang Warmuth, Peter Gratzer, Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann und Kommandant Gerold Katzer © KK/Jost

Die Freiwillige Feuerwehr Tröpolach hatte bei der heurigen Jahreshauptversammlung gleich zwei herausragende Ehrungen an der Tagesordnung. Peter Gratzer und Wolfgang Warmuth wurden mit der Kärntner Medaille in Silber für 40 Jahre Engagement im Feuerwehrwesen ausgezeichnet. Für 25 Jahre wurde Manfred Gucher mit Bronze geehrt. Patrick Gratzer, Thomas Markert, Kai Warmuth und Elias Wassertheurer erhielten das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze für ihre Erfolge bei den Bezirksleistungsbewerben.