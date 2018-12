Letzter Öffnungstag ist am 7. Dezember. Wendt unterhält dann nur noch drei Standorte in Spittal.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese Spittaler Wendt-Filiale schließt am 7. Dezember © Camilla Kleinsasser

"Es tut uns selber im Herzen weh. Doch die Filiale in der Ortenburgerstraße ist einfach nicht mehr wirtschaftlich zu führen“, bedauert Wolfgang Wendt, Chef der gleichnamigen Spittaler Bäckerei.

Der Standort sperrt am 7. Dezember zum letzten Mal die Türen zum Laden mit frischen Backwaren auf und macht dann dicht. „Wir haben die Filiale in der Ortenburgerstraße seit 30 Jahren betrieben. Viele Stammkunden sind in dieser Zeit verstorben, zu wenig Junge sind nachgerückt. Wir sehen dort einfach keine Entwicklungschancen“, begründet Wendt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.