Wegen grob fahrlässiger Tötung ist ein 36-jähriger Kärntner am Montag am Landesgericht Klagenfurt zu zehn Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte laut Anklage im August 2017 in Bad Kleinkirchheim betrunken einen auf der Fahrbahn liegenden 22-Jährigen überfahren und getötet. Er bekannte sich schuldig, bestritt jedoch, alkoholisiert gewesen zu sein. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.