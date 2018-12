Facebook

Eine seltene Meningokokken-Infektion trat in der VS Eisentratten auf © Nattanon/Fotolia

In der Volksschule Eisentratten (Gemeinde Krems) ist bei einer Schülerin eine Meningokokken-Infektion aufgetreten. Das teilte am Montag Pflichtschulinspektorin Barbara Bergner mit. „Der Direktor hat sofort richtig reagiert und das Gesundheitsamt informiert. Daraufhin bekamen Mitschüler Medikamente zur Vorbeugung verabreicht“, so Bergner. Die Betroffene wurde unverzüglich zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei derzeit stabil (weitere Informationen hier).

Meningokokken sind Bakterien, die den Nasen-Rachen-Raum besiedeln. Sie werden durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen. Meningokokken sind in Österreich eine der häufigsten Ursachen für die bakterielle Hirnhautentzündung (Meningitis) oder Sepsis (Blutvergiftung) bei Kindern und Jugendlichen.

