Raphaela Gugganig, Bianca Pereira-Arnstein, Hellmuth Koch, und Dominik Pacher © KK/Rotes Kreuz

Die Jugendgruppe des Roten Kreuzes der Bezirksstelle Spittal hat eine neue Leiterin. Raphaela Gugganig und Dominik Pacher haben nach sechs Jahren die Geschicke an Bianca Pereira-Arnstein übergeben. Pacher und Gugganig leisteten hervorragende Jugendarbeit. So holte sich zum Beispiel die Spittaler Rot Kreuz-Jugend heuer beim Erste Hilfe-Landesjugendbewerb in Klagenfurt Silber. Im Rahmen einer kleinen Feier gratulierten Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Martin Klar und Landesjugendreferent Hellmuth Koch der neuen Leiterin und dankten Pacher und Gugganig für ihr Engagement. „Wir werden dem Roten Kreuz als motivierte Mitarbeiter in anderen Funktionen erhalten bleiben“, versicherten die beiden.