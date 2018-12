Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 1. Dezember war der Südbahn-Express schon unterwegs nach Salzburg © KK/David Sandor

"Nachdem unsere Christkindlfahrten in den vergangenen Jahren so viel Anklang gefunden haben, wollen wir heuer zusätzlich eine besondere Fahrt anbieten", freut sich Gerfried Moll von den Eisenbahnfreunden Lienz. Am 8. Dezember geht es mit dem Südbahn-Express wie gewohnt in den Nostalgie-Schlierenwaggons, allerdings mit der "Stille Nacht-Vectron" als Zugmaschine, nach Graz. Dort kann der Christkindlmarkt besucht werden.