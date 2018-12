Schnelle, unbürokratische Hilfe von Afritz: Spendengelder in der Höhe von 120.000 Euro sollen auf sieben Gemeinden aufgeteilt, die von den Unwettern heimgesucht wurden.

© Klz/Weichselbraun

Im Sommer 2016 verwüsteten zwei Muren den Ortsteil Kraa in Afritz. Häuser wurden schwer beschädigt, Bewohner mussten evakuiert werden, in der Gemeinde herrschte Ausnahmezustand. Diese Naturkatastrophe löste damals eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, zahlreiche Menschen spendeten Geld, um den Betroffenen zu helfen. "Viele haben gesagt, dass sie gerne spenden, weil sie wissen, dass das Geld im Land bleibt", sagt Afritzs Bürgermeister Max Linder. Jetzt sei es an der Zeit, etwas zurückzugeben.