Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 150 Besucher verfolgten aufmersam die Ausführungen über Philosophie und Kapitalismus © Rie-Press

Einmal im Jahr bitten die Seebodener Unternehmer August und Marika Mayer (Goldeck Textil) zu einem Herbstgespräch mit wirtschaftlichem Hintergrund. Heuer war der Schweizer Martin Rhonheimer zu Gast, der sich philosophisch dem Thema „Die Schwierigkeiten der katholischen Sozialethik mit dem Kapitalismus“ annäherte. Rhonheimer studierte Geschichte, Philosophie, politische Wissenschaft und Theologie und lehrt an der Päpstlichen Universität Santa Crose in Rom. Er war bereits vor zwei Jahren bei den Millstätter Wirtschaftsgesprächen zu Gast, wo Firmenchef August Mayer auf ihn aufmerksam wurde. Interessiert verfolgt haben die Ausführungen unter anderem die Unternehmer Albin und Evelyn Brunner, Georg Gruber, Sepp Kleinsasser, Gerald Rainer-Harbach, Astrid und Franz Josef Schmidt, Verena und Hubert Koller, Gabi und Peter Kircher, die Juristen Franz Oberlercher, Hannes Gabriel, Arno Kempf und Arnold Riebenbauer. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste von Christopher Scheiber und Walli Mellitzer mit dem Team von Weißen Rössl in Spittal. Musikalisch begleitet wurde der Abend von Richard "Richi" Pusavec.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.