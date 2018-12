Facebook

Die Unternehmer Karin und Manuel Lindner, Hannes Egger, Andreas Heilinger, Johann Oberlerchner, Raphael Oberwinkler, Herbert Leitner, Andre Ennemoser, Bernhard Unterlerchner (von links) © KK/Lindner

Bei der Firma Lindner-Recyclingtech in Spittal an der Drau haben vier Lehrlinge die Doppellehre Anlagen- und Betriebstechnik und Maschinenbautechnik erfolgreich abgeschlossen. Dieser Tage wurden die Zeugnisse an Hannes Egger, Andre Ennemoser, Andreas Heilinger und Raphael Oberwinkler übergeben.

Ihre Lehre haben sie über einen Zeitraum von vier Jahren absolviert. Eine besondere Erfahrung war für Ennemoser sein siebenwöchiges Praktikum am Standort Lindner Recyclingtech America in Statesville, North Carolina. Neben den internationalen Erfahrungen ist dem Unternehmen eine umfangreiche Weiterbildung der Lehrlinge wichtig. So wird auch die Lehre mit Matura angeboten. Die Auswahl der verfügbaren technischen Lehrberufe ist vielfältig. Interessierte Schüler können sich noch bis zum 31. Jänner bei Lindner für eine Lehre mit Beginn am 1. August unter karriere@l-rt.com bewerben.

Es gibt die Möglichkeit, eine einwöchige Schnupperlehre zu absolvieren. Eine Anmeldung ist über die Schulen möglich. Lindner bildet seit Jahren an den Standorten Spittal und Feistritz/Drau Lehrlinge aus.