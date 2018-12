Facebook

Die Lehrlinge der Hotelkooperative Millstätter See bei einer der Persönlichkeits-Fortbildungen der Lehrlings-Akademie. Diese wird zusätzlich zur Ausbildung im Hotel und in der Berufsschule geboten © KK/CORNELIA BEHRENDS

Erfolg stellt sich ein, wenn man tut, was man gerne und mit Interesse macht“, sagt Johann Oberlerchner, Leiter des Arbeitsmarktservices Spittal. Derzeit stehen in Spittal 34 Lehrstellensuchende 131 offenen Lehrstellen gegenüber, in Hermagor kommen fünf Suchende auf 30 Lehrstellen. Für viele Jugendliche ist die Entscheidung für einen Lehrberuf nicht leicht. „Dazu kommt oft Druck aus dem Elternhaus, eine höhere Schule zu absolvieren“, so Oberlerchner. „Deshalb informieren wir bei unseren Lehrlingsaktionen auch die Eltern“, sagt Hannes Pichler, Obmann der Kooperative „ZHIG – Gemeinsam für die Gailtaler Wirtschaft“ mit 33 Mitgliedern aus diversen Branchen. Neben Schnupperlehren gibt es Infoaktionen, bei denen Eltern und Schüler gemeinsam anpacken. Kürzlich wurde in Kötschach-Mauthen ein Brunnen gefertigt.

