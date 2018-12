Facebook

Die Wolken werden im Lauf des Tages vom Westen her mehr © Martina Pirker

Vom Westen her nähert sich eine neue Schlechtwetterfront. Mit dem Westwind in der Höhe wird zudem recht milde Luft ins Land geführt. Dabei ziehen tagsüber auch schon Wolkenfelder heran, die zunächst eher in höheren Luftschichten zu finden sind. Deshalb kann sich vorerst auch noch etwas besser die Sonne zeigen. Tagsüber werden dann aber die Wolken immer mehr und auch dichter und drängen die Sonne in den Hintergrund.

"Die milde Luft in der Höhe wirkt sich beim Menschen mit zu niedrigem Blutdruck negativer aus und verursacht daher häufiger Kopfschmerzen", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger. In den Niederungen steigen die Temperaturen tagsüber auf positive Werte an und erreichen am ersten Adventsonntag zum Beispiel in in Spittal Werte um +4 Grad.