Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manfred Sontheimer arbeitete bis zu 200 Stunden an jeder seiner Krippen © Nicole Kari

Niemand anderer, als der berühmte italienische Krippenbauer Antonio Pigozzi ist ein gern gesehener Freund. Das erklärt, woher die Leidenschaft für Krippen bei Manfred Sontheimer kommt. Der pensionierte Zahnarzt, der mit seiner Freundin Barbara Tewes in Seeboden wohnt, hat sich ganz dem Krippenbauen verschrieben und bei sich zu Hause eine Werkstatt eingerichtet. Er findet immer etwas zum Tüfteln und Feilen. „Man lernt nie aus, alles ist ständige Weiterentwicklung“, sagt der gebürtige Deutsche, den es wegen der Freundlichkeit der Kärntner an den Millstätter See verschlagen hat.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.