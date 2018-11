Facebook

Winter in Millstatt: Unternehmer eilen mit Riesenschritten in Richtung Ganzjahrestourismus © LR GROBOSCH

Seit über 100 Jahren ist der Millstätter See im In- und Ausland als Sommer-Reiseziel bekannt. War es in den Anfängen die beliebte Sommerfrische, die bekannte Familien aus Adel und Großbürgertum vor allem aus Wien an den Oberkärntner Badesee zog, so waren es seit Ende des Zweiten Weltkriegs überwiegend Gäste aus Deutschland und den Niederlanden, die den Millstätter See für sich entdeckten. Nach der Hochzeit im Sommertourismus in den 1960er und 1970er Jahren, folgte ein Umbruch, der die Nächtigungszahlen nahezu ins Bodenlose trieb.

Nach einer Phase des Umdenkens, die einherging mit einem Generationswechsel in den alteingesessenen Hotels am Nordufer des Millstätter Sees, wurde immer öfter mit einem Auge auf eine mögliche Wintersaison geschielt. Seit gut 15 Jahren wird in Richtung Ganzjahrestourismus kräftig investiert, und der Erfolg gibt den Touristikern recht. Inzwischen haben rund 50 Beherberger – vom Viersterne-Superior-Hotel bis zum Privatzimmervermieter und Campingplatz – in den Wintermonaten geöffnet. Insgesamt stehen 2300 Betten für die Vermietung in der zweiten Saison bereit.

