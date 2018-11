Millstatt am See

Michaela Pacher (Kap 4613) und Stefan Schader (Mitarbeiter Hotel Forelle) beim Aufstellen der Christbäume © KK/STRIEDNIG-TVB

Die Idee hatte Michaela Pacher (Café Bistro Kap 4613), die mit ihrem Mann Peter seit zehn Jahren die Feuerinsel am Millstätter See betreibt. Besonders in der Weihnachtszeit ist das „Kap“ ein romantischer Treffpunkt: Unzählige erleuchtete Christbäume verkürzen Besuchern die Wartezeit auf das Christkind. „Unsere Kollegen an der Hauptstraße waren gleich Feuer und Flamme für die Idee. Daraus wurde ein tolles Gemeinschaftsprojekt“, freut sich Michaela Pacher. Und die Idee war folgende: Entlang der Kaiser-Franz-Josef-Straße (Millstätter Bundesstraße) soll mit geschmückten Christbäumen weihnachtliches Flair verbreitet werden. 15 Betriebe aus dem Ort machten mit. Die Christbäume wurden von der Forst- und Gutsverwaltung Fridau von Ludovico Tacoli angekauft, dessen Bruder Vincenz Tacoli, mit dem Hotel See-Villa sich ebenfalls an der Aktion beteiligte. Insgesamt 50 Bäume wurden rechts und links der Hauptverkehrsader angebracht, mit Lichterketten beleuchtet und geschmückt. „Wir wollten zeigen, dass man mit einem relativ geringen finanziellen Aufwand, einen Ort stimmungsvoll schmücken kann. Es ist heuer ein Anfang, nächstes Jahr soll die Aktion von der Ortstafel im Westen bis zu jener im Westen ausgeweitet werden“, sagt Peter Pacher.

