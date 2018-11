Facebook

Schneefälle in Bayern

Vom Westen her nähert sich eine Schlechtwetterfront unserem Land. Deshalb werden die Wolken im Verlauf des Tages tendenziell dichter und dichter und verdecken somit auch zunehmend die Sonne. Die Sonne zeigt sich aber trotzdem noch zwischendurch, vor allem am Vormittag. Zum Abend hin steigt dann in den Tauern das Regen- und Schneeschauerrisiko ein wenig an, zumeist bleibt es aber trocken.