Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hartwig Weiher, Begründer von Guitarena, und Kultur-Stadtrat Franz Eder © Rie-Press

Wenn er sich an das erste Konzert von Guitarena im Ortenburgerkeller erinnert, muss Hartwig Weiher schmunzeln: „Das war 1998. Mir ist es mit Kulturreferent Hartmut Prasch gelungen, Bob Rossman für eine Gage von 2000 D-Mark nach Spittal zu lotsen. Im Ortenburgerkeller waren 250 Besucher und es wurde noch geraucht. Heute unvorstellbar!“ 20 Jahre später blickt der Pädagoge auf über 100 Veranstaltungen mit rund 6000 Besuchern zurück. Weiher, der eher zufällig dazu kam, diese Konzertreihe ins Leben zu rufen, wurde für sein Engagement von Kultur-Stadtrat Franz Eder geehrt. „Ich kenne keinen Veranstalter, der mit Nachdruck so in den Hintergrund drängt“, sagte Eder und sprach damit die Bescheidenheit des Guitarena-Begründers an.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.