Die Kinder des Montessori Kinderhauses Sonnenblume schnürten Weihnachtspackerln für Kinder in Not.

Weihnachtsaktion: Roland Mathiesl und Christoph More © KK/More

Kinder helfen Kindern. Unter diesem Motto füllten die Kinder des Montessori Kinderhauses Sonnenblume in Spittal mit Obmann Roland Mathiesl Packerln für Kinder in Not. Über Initiative des Serviceklubs Round Table mit Präsident Christoph More werden die Geschenke nach Rumänien transportiert.