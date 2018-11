Facebook

Bildhauer Egon Straszer und Mode-Designerin Carolin Berger © Willi pleschberger

Vom „Kunstradln-Effekt“ spricht Petra Weißenböck, Obfrau des jungen Vereins, der im vergangenen Sommer Kunstwerke auf einem zehn Kilometer langen Rundkurs in Millstatt erradelbar machte. Denn die originelle Initiative schlug so starke Wellen, dass es von 10. Mai bis 27. Oktober 2019 eine erweiterte Neuauflage der Idee geben wird. Wieder werden 30 Stationen in und um Millstatt gestaltet (die Namen der Künstler gibt‘s allerdings erst Ende Februar).