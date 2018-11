Das erste Adventwochenende bietet Adventkonzerte im ganzen Land, eine Nikolausandacht in Lendorf, einen Adventbasar in Spittal und einen Vortrag über die "Erfahrungen in der Luftfahrt" in Radenthein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sängerunde Würmlach lädt zum Schåttseitner Advent © KK/Petra Guggenberger

Schåttseitner Advent

Zum Schåttseitner Advent wird am Samstag, den 1. Dezember, um 19.30 Uhr, in die Pfarrkirche in Würmlach in der Gemeinde Kötschach-Mauthen geladen. Mit dabei sind die Sängerrunde Würmlach, die Würmlacher Streich, die Gruppe "4tissimo" und "die Großen". Eintritt sind freiwillige Spenden.

Erfahrungen aus der Luftfahrt

Der Lions Club Millstättersee-Nockberge präsentiert am Freitag, den 30. November, um 19 Uhr im Rathaussaal in Radenthein, einen Vortrag unter dem Titel "Der Mensch - ein Sicherheitsrisiko?". Der Flugkapitän Manfred Müller referiert über Erfahrungen aus der Luftfahrt. Der Reinerlös aus den freiwilligen Spenden kommt einem wohltätigen Zweck in der Region zugute.

"Die stillste Zeit im Jahr!"

Ein Konzert unter dem Titel "Die stillste Zeit im Jahr!" findet am Samstag, den 1. Dezember, um 19.30 Uhr, in der Pfarrkirche in Seeboden, statt. Mit dabei sind die Gruppe "Dorfxong", die Lesachtaler Streich und der MGV Zwickenberg. Eintritt sind freiwillige Spenden, die den Unwetteropfern in Kärnten zugute kommen.

"Auf a Weihnachtsachterl"

Am Samstag, den 1. Dezember lädt der MGV Weißbriach, um 19 Uhr, in das Schmiedemuseum nach Weißbriach zur Einstimmung in den Advent. Außerdem ist die Bläsergruppe der Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach mit dabei. Durch das Programm führt Alois Enzi.

Nikolausandacht

Am Sonntag, den 2. Dezember findet, um 15 Uhr, bei der Kapelle "Sankt Nikolai" auf der Olschitzn in der Gemeinde Lendorf eine Nikolausandacht statt. Gestaltet wird die Feier von Pfarrer Franz Unterberger, den Bläsern der Trachtenkapelle Lendorf und dem Terzett des Gesangsvereins Lendorf. Anschließend wird zu einer Agape geladen.

Adventbasar

Die Basarrunde der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Spittal an der Drau lädt am Sonntag, den 2. Dezember, nach dem Gottesdienst um 9 Uhr, zum Adventbasar. Der Erlös kommt Bedürftigen in der Pfarrgemeinde zugute. Ein weiterer Termin ist der Sonntag, der 16. Dezember nach dem Gottesdienst Anders, der um 9 Uhr beginnt.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinzeitung.at/k/kultur/wohin