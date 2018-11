Am 19. und 20. Jänner wird am Weißensee der zweite Alpenpokal ausgetragen. Eisstock-Teams werden noch dringend gesucht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim zweiten Alpenpokal gibt es insgesamt ein Preisgeld von 3000 Euro zu gewinnen © KK/Weissensee Information, Stefan Valthe

Rund zehn Mannschaften haben sich schon angemeldet und bezahlt. Damit der zweite internationale Alpenpokal am Weißensee am 19. und 20. Jänner, veranstaltet von der Gemeinde Weißensee, über die Bühne gehen kann, braucht es aber 30 Anmeldungen. „Sonst können wir das Turnier nicht durchführen. Die meisten Anmeldungen kommen erst im letzten Moment herein“, sagt Stefan Wunderle, Tourismusleiter in Weißensee. Um Eisstockteams aus Österreich und den Nachbarländern zu mobilisieren, wird die Veranstaltung über den Bundes- und Landesverband der Eisstockschützen beworben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.