Die City Taler haben zur Weihnachtszeit wieder Saison. Mit dem Kauf fördert man die heimische Wirtschaft. Die Taler sind in 133 Spittaler Betrieben einlösbar.

Schatzkiste mit City Taler ist der Hauptgewinn des heurigen Gewinnspiels © KK/SCHOBER-PETER

Schon seit mehreren Jahrzehnten hat Spittal mit seinen City Talern eine eigene Währung. 133 Geschäfte und Betriebe zählen derzeit zu den offiziellen Partnerbetrieben, die diese City-Taler annehmen. Gekennzeichnet sind die Geschäfte durch Aufkleber in den Eingangs- oder Kassenbereichen. Gerade in der Weihnachtszeit sind die City Taler ein beliebtes Geschenk, denn durch den Branchenmix ist für jeden etwas dabei. Zudem wird die Spittaler Wirtschaft gefördert und die Wertschöpfung bleibt zu hundert Prozent in der Stadt.