Die Nikoläuse sind schon startklar und freuen, viele Kinder besuchen zu dürfen © KK/Katholisches Pfarramt

Freiwillige Helfer der Katholischen Kirche machen sich jeweils am 5. Dezember auf den Weg, um als Nikolaus verkleidet, die Gebote des Heiligen – Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Güte – in den Familien zu verbreiten. Auch in der Stadt Spittal ist der Nikolaus wieder unterwegs, um die Kinder zu besuchen. Die Aktion kann von jeder Familie genutzt werden, die sich bis 3. Dezember in der Pfarrkanzlei der Stadtpfarre Spittal angemeldet hat. Mit ihren Hausbesuchen starten die Nikoläuse ab 16.30 Uhr bis spät in die Abendstunden. Wer das ehrenamtliche Team unterstützen möchte, ist herzlich willkommen. Nikolaus-Anwärter schreiben eine kurze Bewerbung an spittal@kath-pfarre-kaernten.at.