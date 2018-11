Facebook

Schneider bei der Verabschiedung, er hieß seinen Nachfolger Pfarrer Charles-Lwanga Mubiru in Mallnitz herzlich willkommen © KK/Privat

Heute feiert Geistlicher Rat Hugo Schneider, ehemaliger langjähriger Pfarrer in Mallnitz und Flattach, seinen 80. Geburtstag. Schneider, gebürtiger Deutscher, wurde 1964 zum Priester geweiht und wirkte bis 1974 als Missionar in Uganda (Afrika). Anschließend studierte er in Rom noch Sozialwissenschaften. 1978 kam Schneider in die Diözese Gurk, wo er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2011 Pfarrer in Mallnitz und Flattach war. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Hugo Schneider 2000 zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt.