So wird heute das Wetter in Oberkärnten! Sonnig, nicht allzu kalt!

Es wird sonnig und nicht allzu kalt © Fuchs Jürgen

Der Luftdruck steigt weiter an und wir geraten in den Einflussbereich von einem Hoch mit dem Namen "Dominik". Die Sonne übernimmt damit überall die Oberhand. Vielerorts stellen sich sogar völlig wolkenlose Bedingungen ein. "Nach einer sehr kalten Nacht wird es tagsüber an den Sonnenhängen und in den windgeschützten Lagen am feinsten bzw. am mildesten sein", macht der Wetterfachmann Werner Troger Lust auf Aktivitäten im Freien. Viele zieht es nämlich nach Tagen mit starker Bewölkung und ohne nennenswerten Sonnenschein hinaus ins Freie. Der Tauernwind ist immer noch spürbar, speziell im Möll-, Lieser- und Maltatal. Im Astental herrscht Dauererfrost.