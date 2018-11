Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zeichen gegen „Gewalt an Frauen“. Die Spittaler Soroptimistinnen haben Schloss Porcia orange beleuchtet © Rie-Press

Derzeit leuchten das Schloss Porcia und das Rathaus in Hermagor Orange. Diese Aktionen der Soroptimist Clubs Spittal und Hermagor sind ein Teil der weltweiten UN-Women-Kampagne „Orange the World“ gegen „Gewalt an Frauen“. Weltweit ist jede dritte Frau Opfer psychischer, physischer oder sexueller Gewalt. Auch in Oberkärnten ist das Thema. Angelika Hinteregger vom Verein Oberkärntner Frauenhaus und Christa Zettinig von der Villacher Frauenberatung, für den Bezirk Hermagor zuständig, kennen die aktuelle Lage. „Wir haben es oft mit ökonomischer Gewalt, wie finanzieller Abhängigkeit, zu tun“, sagt Hinteregger. Auffällig war in den vergangenen Jahren, dass sich immer mehr Damen mittleren Alters aus Beziehungen lösen. „Die Altersstruktur hat sich auf Mitte 50 verschoben. Dann noch einmal sein ganzes Leben neu zu organisieren, erfordert Kraft und Mut. Viele haben auch psychische Erkrankungen, die ihre Ursache in Gewaltbeziehungen haben“, so Hinteregger.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.