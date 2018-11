Facebook

Großprojekt: Volksschule in Obermillstatt wird um 3,9 Millionen zum Bildungszentrum © Nicole Kari

Bei der Volksschule in Obermillstatt fahren seit 15. Mai die Baumaschinen. Das Schulgebäude wird zu einem Bildungszentrum für maximal 175 Schul- und 75 Kindergartenkinder ausgebaut, der Schulstandort in Millstatt aufgelassen. Rund 3,9 Millionen Euro fließen in das Projekt. Eine Million kommt von der Gemeinde Millstatt mittels Finanzierungskredit über eine Laufzeit von 15 Jahren. „Das bedeutet 80.000 Euro Ausgaben pro Jahr. Es ist machbar und gefährdet die Entschuldung der Gemeinde nicht“, sagt Bürgermeister Johann Schuster. Im Sommer 2019 soll die Großbaustelle fertig sein. Es ist also „Halbzeit“.

