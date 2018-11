Seeboden Spatenstich für Wohnungen an der Seepromenade

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jakob Unterlerchner, Wolfgang Klinar, Michael Hohl, Peter Kleinfercher, Klaus Neuschitzer (von links) © Claudia Lux

Die neue Kunstpromenade zum See wird bereits gerne genutzt. Deshalb hatte Bürgermeister Wolfgang Klinar, zum Spatenstich des Wohnungsprojektes „Seeresidenzen“ am Montag eine Bitte: „Verparkt mir die Promenade nicht.“ Er ist davon überzeugt, dass das Projekt mit 24 Wohnungen, das in einem Jahr fertiggestellt sein soll, dazu beitragen wird, die Promenade noch attraktiver zu machen. „Die Gestaltung des Ortszentrums folgt einem Masterplan, der mit Bürgerbeteiligung entstanden ist“, so der Bürgermeister. Die Geschäftspartner Peter Kleinfercher und Investor Michael Hohl begrüßten als Bauträger und Projektentwickler der Seeresidenzen HK GmbH auch Vizebürgermeister Christian Tribelnig. Sie betonten die gute Zusammenarbeit. „Der Wille zur Entscheidung in einer Gemeinde ist Grundlage zur Realisierung“, sagte Kleinfercher. Beim Spatenstich mit dabei waren Johannes Dörfler (Raiffeisenbank Millstätter See), das Team der NPG Bau um Klaus Neuschitzer und Jürgen Nicklaus, das Vertriebsteam von REMAX Impuls sowie künftige Bewohner der Seeresidenzen. Den Segen erteilte Pfarrer Wladyslav Mach.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.