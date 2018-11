Facebook

Hannah Korber und Susi Stefan aus Irschen haben im Vorjahr eine Zeichnung eingeschickt © KK/Privat

Der Advent steht vor der Tür. Wie kann man sich die Zeit beim Warten auf das Christkind verkürzen? – Mit Zeichnen zum Beispiel! Alle Jahre wieder startet die Kleine Zeitung eine Zeichenaktion. Jeden Tag wird im Rahmen eines speziellen Adventkalenders eine Kinderzeichnung mit Portait des jungen Künstlers vorgestellt. Bitte schickt uns eure schönsten Advent- und Weihnachtszeichnungen, ein Foto von euch mit Alter und Wohnort und wenn ihr Lust habt, ein paar Zeilen zu eurem Kunstwerk.

Als kleines Dankeschön für eure Bemühungen gibt es ein kleines Geschenk. Alle, die eine Zeichnung einschicken, erhalten die Kleine Kinderzeitung für einen Monat gratis. Und zwar jeden Samstag direkt vor die Haustür.

Wir freuen uns auf eure Einsendungen per Mail an spittal@kleinezeitung.at oder per Post: Kleine Zeitung Oberkärnten, Hauptplatz 6, 9800 Spittal.