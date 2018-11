Facebook

Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Ein Tief über Italien bzw. über dem Balkan zieht langsam weiter und der Luftdruck beginnt schon stärker zu steigen. Als Folge zeigen sich immer öfter Wolkenlücken und Sonnenfenster. Nur in den Tauernregionen bleibt es meist noch stärker bewölkt und von Norden her übergreifend sind leichte Schneeschauer nicht ausgeschlossen. Das betrifft beispielsweise das hintere Mölltal oder das Mallnitztal. "Der Wind weht in erster Linie aus nördlicher Richtung und er fühlt sich ziemlich kalt an", sagt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Der Tauernwind weht speziell im Möll-, Lieser- und Maltatal am stärksten. Unangenehm kalt!