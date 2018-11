Facebook

Die besten jungen Damen: Magdalena Wieser, Natalie Schluder und Franziska Warmuth © KK/Lederer

Das traditionelle Dellacher Schach-Open war der Jahresabschluss für alle Hirnsportler. Insgesamt waren sieben Runden für jeden Teilnehmer zu spielen. In der letzten Runde trafen der Vorjahressieger Peter Lederer und der zur Zeit beste Jugendspieler Kärntens, Adamo Valtiner, aufeinander. Nach zähem Kampf siegte schließlich der junge Lesachtaler Valtiner und gewann somit die heißbegehrte Trophäe des Dellacher Schachevents. Heinz Kanzian war hinter Peter Lederer der beste Dellacher und zudem Turnier-Organisator. Beste Dame diesmal wieder Natalie Schluder vor Franziska Warmuth und Magdalena Wieser. Bester Jugendspieler nach Adamo Valtiner war Michael Lenzhofer, Dritter wurde Clemens Wieser.

Insgesamt nahmen 28 Spieler an Obergailtalter Schachturnier teil. Davon waren neun Mädchen, was in Kärntner Schachkreisen außerordentlich selten der Fall ist.