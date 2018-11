Ein lateinamerikanisches Ensemble musizierte mit heimischen Sängern für ein Solarprojekt in den Anden.

© Willi Pleschberger

Ein Stück Nachdenklichkeit brachte George Aquino, der Leiter des Ensembles SACAMBAYA aus Bolivien, in den Benefizabend in der Spittaler Stadtpfarrkirche, bei dem er an Nachhaltigkeit und Klimaerwärmung und den Umgang mit der Natur und Mutter Erde erinnerte. Mit dem Konzert wurde ein Solarprojekt im Andenstaat unterstützt.