Adrenalin pur: Der Dreh zum Video "Fabiolous Escape" © KK/Hannes Berger

Blond, blauäugig, leicht gelocktes Haar, sympathisches Lächeln. Unaufgeregt lächelt Fabio Wibmer mit seinen 23 Jahren in die Kamera. Aber das, was er macht, ist Adrenalin pur. Der Radsportprofi springt aus dem Helikopter aus acht Metern Höhe oder wagt einen Balanceakt über die Brüstung der Kölnbreinsperre, Österreichs höchste Staumauer im Maltatal. Zu sehen sind seine extremen Videos auf seinem Youtube-Kanal, der mittlerweile 1,8 Millionen Abonnenten zählt. Eines seiner neuesten Videos, „Fabiolous Escape 2“, brachte es bereits auf 17 Millionen Klicks. „Einige verdienen damit vielleicht Millionen. Aber Biken ist leider ein Nischensport ohne große Reichweite und im Vergleich einer kleinen Zielgruppe“, erklärt der aufstrebende Youtube-Star, warum dort für ihn nicht das große Geld zu holen ist. Ruhm ist ihm trotzdem sicher: Er ist der erfolgreichste Youtuber in der österreichischen Sportszene. Im weltweiten Vergleich liegt er unter den Top 50.

