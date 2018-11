Martin Steinwender fertigt in liebevoller Handarbeit Handtaschen aus Holz. Die ausgefallenen Stücke haben schon viele Fans.

Martin Steinweder mit seinen Werken: „Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Hölzern.“ © CLAUDIA LUX

Über mein Hobby rede ich nur mit Frauen“, lacht Martin Steinwender. „Was soll ich mich mit Männern auch über Handtaschen unterhalten.“ Der Tischler aus Radenthein stellt in seiner Freizeit Holzhandtaschen unter dem Titel „MarSbag“ her. Dabei kommt immer eine Frage auf: Ist denn die nicht schwer? „Die einfachste Version wiegt 950 Gramm. So schwer sind die gar nicht“, sagt Steinwender.

