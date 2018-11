Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Ranner, Alexandra Klappacher, Wolfgang und Doris Ranner, Heinz Sitter und Thomas Steinwender sorgen für schmerzfreie Momente © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Die Zahlen sind alarmierend: 30 Prozent der Leute leiden unter chronischen Wirbelsäulenschäden. Schmerzen, denen ab jetzt in der Bahnhofstraße in Spittal der Kampf angesagt wird. Dort hat ein Studio für Rückentraining eröffnet. Mittlerweile führt Sportwissenschaftler und Trainingstherapeut Heinz Sitter drei Studios in Kärnten und beschäftigt sieben Mitarbeiter. Es geht im Training darum, die Wirbelsäulenmuskulatur gezielt zu stärken. Erstanalyse und Beratung sind kostenlos. Krankenkassenverträge haben wir keine. Aber der Gesundheitshunderter der Krankenkasse kann eingereicht werden. Bei den Trainings wird auch der „Wobbler“ eingesetzt, ein von Sitter entwickeltes Therapiegerät, dessen Wirksamkeit in internationalen Studien getestet wird und kürzlich als medizinisches Produkt zertifiziert wurde. „Heinz Kuttin, Cheftrainer der chinesischen Skispringerinnen, arbeitet ebenfalls damit“, sagt Sitter. Der ehemalige Trainer der ÖSV-Adler schaute ebenfalls bei der Eröffnung vorbei. Terminvereinbarungen unter Telefon (04762) 36928.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.