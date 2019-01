Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im März 2014 ging die KTZ Pleite © APA/Eggenberger

Dietmar Wassermann hat wieder Ärger mit der Justiz: Die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt hat ihr Ermittlungsverfahren gegen den 57-Jährigen fortgesetzt, bestätigt Behördensprecher Markus Kitz: „Der Beschuldigte muss zu den Tatvorwürfen einvernommen werden.“ Das Verfahren wurde abgebrochen, um das rechtskräftige Urteil im Prozess in Deutschland abzuwarten.

Gegen Dietmar Wassermann – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – wird in Kärnten wegen der Pleite der Kärntner Tageszeitung (KTZ) im Jahr 2014 ermittelt. Es besteht der Verdacht des Betrugs, der Untreue und der betrügerischen Krida. Die Schadenssumme zulasten von elf Geschädigten soll rund 2,9 Millionen Euro betragen. Die mögliche strafrechtliche Dimension sei noch abzuklären, sagt Kitz.

Wassermann hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. „Mein Mandant kooperiert mit den Ermittlungsbehörden und ist dabei, eine umfassende Stellungnahme zu erarbeiten“, sagt Anwalt Michael Sommer. „Es ist absehbar, dass mit dieser die Sache aufgeklärt und die schwerwiegenden, aber unberechtigten Vorwürfe beseitigt werden können.“ Aufgrund des Aktenumfangs werde die Erarbeitung aber noch längere Zeit in Anspruch nehmen, so Wassermanns Anwalt.

"Hoher psychischer Druck"

Seit vergangenen November sitzt Wassermann in der Justizanstalt Klagenfurt in Haft, wohin der 57-Jährige von Deutschland überstellt wurde. Im Juli zuvor wurde er in Bayern wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren Haft verurteilt. Er hat die ihm vorgeworfenen Taten gestanden und sich eine höhere Strafe erspart.

Ein „Zweckgeständnis“: Sein Mandant hatte nur die Wahl, ein komplexes Strafverfahren über mehrere Jahre unter hohem psychischen Druck in Folge der Haftbedingungen in Deutschland zu führen, dabei Vertretungskosten von vielen hunderttausenden Euro zu haben und fernab seiner Familie sein zu müssen, sagt Anwalt Sommer. Oder eine nach deutschem Recht zulässige Verständigung einzugehen, damit seiner Familie wieder nahe zu sein, den deutschen Haftbelastungen zu entkommen und immense Verteidigerkosten zu vermeiden.

Antrag auf Fußfessel

Vermeiden will Dietmar Wassermann einen längeren Aufenthalt in der Justizanstalt (JA) Klagenfurt. Er hat im Dezember einen Antrag auf Fußfessel gestellt, wie JA-Sprecher Harald Streicher bestätigt: „Der Antrag ist noch in Bearbeitung.“ Aktuell seien die notwendigen Voraussetzungen dafür aber nicht gegeben. Grund: Die erneuten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.