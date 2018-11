Facebook

Ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau vergaß Donnerstagabend bei einer Tankstelle im Kassenbereich seine Brieftasche. Gegen 20 Uhr fand sie ein 19-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal/Drau. Er nahm die Brieftasche an sich und gab gegenüber der Tankstellen-Mitarbeiterin an, das Fundstück zur Polizeiinspektion nach Spittal/Drau bringen zu wollen. Doch dort kam die Brieftasche nie an.