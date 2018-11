Facebook

An der Wiederherstellung des gebrochenen Dammes in Waidegg wird mit Hochdruck gearbeitet © Leopold Salcher

Mit Hochdruck werden derzeit die vordringlichsten Sicherungsmaßnahmen an der Gail in den Gemeinden Kirchbach und Hermagor vorangetrieben. „Dammbrüche in Danz, Waidegg, Stranig, Goderschach und Nölbling werden geschlossen und Strömungseinrisse an Dammteilen saniert“, schildert Hannes Poglitsch, Leiter des Amtes für Wasserwirtschaft Hermagor.