Die begeisterte Alpinistin erklomm kürzlich den Kilimanjaro in Ostafrika © KK/PRIVAT

Für das Obere Drautal ist seit Oktober eine neue Notarin zuständig. Juristin Christine Völkerer übernahm das Büro von Christine Fitzek, die nun in Villach ein Notariat übernommen hat. „Ich freue mich, in Greifenburg so herzlich aufgenommen worden zu sein“, sagt Völkerer, die mit ihren beiden Kindern (6 und 9) sowie ihrem Lebensgefährten in Villach wohnt. Die gebürtige Niederösterreicherin verfügt nicht nur über viel Erfahrung im juristischen Bereich, sie ist durch ihr abgeschlossenes BWL-Studium auch Expertin in Sachen Wirtschaft.

Christine Völkerer ist die neue Notarin in Greifenburg Foto © KK/DUTZLER

