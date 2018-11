In Spittal wird das Weihnachtsdorf eröffnet, in Oberdrauburg, St. Stefan im Gailtal und Spittal werden Vorträge gehalten und in Lurnfeld kann man beim Drauhofner Adventmarkt schmackhafte Gaumenfreuden genießen.

In Spittal öffnet das Weihnachtsdorf seine Pforten © KK/Christian Egger

Spittaler Weihnachtsdorf

Am Donnerstag, den 29. November findet, um 17 Uhr, die offizielle Eröffnung des Spittaler Weihnachtsdorfes im Stadtpark statt. Musik kommt von den SchülerBIGBands Spittal. Zuvor schmücken Kinder der Spittaler Volksschulen bereits um 11 Uhr die Christbäume. Ab Freitag gibt es dann wieder täglich Kinderprogramm, Livemusik und Kulinarik. Das genaue Programm finden Sie hier.

"Wechseljahre als Chance und Beginn"

Zu einem Vortrag über die "Wechseljahre als Chance und Beginn" wird am Mittwoch, den 28. November in das Vereinslokal der Gemeinde Oberdrauburg geladen. Vortragende sind Christine Palle und Roswitha Martini. Der Eintritt ist frei.

Drauhofner Adventmarkt

Schmackhafte Gaumenfreuden, Kreatives und Traditionelles wird beim Drauhofner Adventmarkt am Donnerstag, den 29. November, von 15 bis 18 Uhr, geboten.

Kindersicherheit

Vorträge über "Kindersicherheit" gibt es am Donnerstag, den 29. November, um 19 Uhr, im Kultur- und Gemeindezentrum St. Stefan im Gailtal. Andreas Löberbauer spricht über "Unfallgefahren und Unfallversorgung", Dittmar Michor gibt Tipps für "Erste Hilfe bei Kindern" und Baltasar Mitterer referiert zum Thema "Kinder sicher im Straßenverkehr". Außerdem gibt es Infostände des ÖAMTC mit "Kinderrückhalteeinrichtungen im Auto" und des Kärntner Zivilschutzverbandes mit "Kindersicherheitstipps".

"Achtsamkeit für ein Leben in Balance"

Am Donnerstag, den 29. November hält Martina Mößlacher, um 19 Uhr, im Otelo, in der Brückenstraße 6 in Spittal, einen Vortrag zum Thema "Achtsamkeit für ein Leben in Balance". Der Besucher erfährt Wege, Möglichkeiten und Nutzen der Achtsamkeit für einen Weg zur Entspannung und inneren Gelassenheit.

