Das Wetter in Oberkärnten

Es wird wieder mild. Eis und Schnee schmelzen © Leserreporter Josef Kleinhappel

Bei leichtem Hochdruckeinfluss präsentiert sich der Donnerstag von seiner ruhigen und nicht allzu kalten Seite. Dabei dominieren über den Tag gesehen doch vielfach in Oberkärnten die Wolken. Es bleibt allerdings weitgehend niederschlagsfrei. "Besonders große Emotionen ruft so ein uneinheitliches Wetter wohl nicht hervor, allenfalls die Sehnsucht und die Vorfreude auf den Winter", meint der gut gelaunte Meteorologe Werner Troger. Aber dauerhaftes Winterwetter ist vorerst kein Thema, denn die Milderung schreitet weiter voran. Tagsüber gibt es verbreitet Plusgrade bis in große Höhen hinauf. Dem Schnee setzen diese milden Temperaturen natürlich stark zu.