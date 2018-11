Facebook

Theaterkomödie mit dem Kulturverein St. Peter ob Radenthein © KK/Objacktiv Jaquelin Griesser

Theaterkomödie

An vier Aufführungstagen zeigt der Kulturverein St. Peter geistreiches rund um die Komödie "Der Himmel wartet nicht" von Sebastian Kolb und Markus Scheble. Zu sehen noch heute Freitag, 23. November, Samstag, 24. November, Freitag, 30. November und Samstag, 1. Dezember jeweils um 19.30 Uhr im Kulturstadl St. Peter ob Radenthein. Kartentelefon 0699-111 444 40.

EXPAN

Die Werkstatt für neue Musik öffnet an diesem Wochenende wieder ihre Pforten. Heute Freitag, den 23. November um 19.30 Uhr findet das Eröffnungskonzert im Musiksaal des Schlosses Porcia statt.

Am Samstag musizieren Schüler der Musikschule Spittal sowie das EXPAN-Quartett. Um 17 Uhr findet eine Uraufführung mit Werken von Marios Joannou Elia, Alexander Kaiser, Grzegorz Pieniek, Christoph Renhart, Gerald Resch und Otto Wanke statt. Moderation: Nina Polaschegg.

Am Sonntag, den 25. November konzertiert das Ensemble "MusikFabrikSüd" sowie Hemma Pleschberger und Christoph Hofer.

Karten sind am Beginn der Konzerte erhältlich.

Wintersportbörse

Von 9 bis 12 Uhr findet in der Volksschule Lendorf am Samstag, den 24. November eine Wintersportbörse statt. Angeboten werden Schi, Schischuhe, Schlittschuhe, Helme und vieles mehr. Abgabemöglichkeiten sind bereits am Freitag, den 23. November von 16 bis 20 Uhr.

Gedenkabend

Zum 100. Geburtstag vom Seebodener Maler und Fotograf Herbert Gamberger findet am Samstag, den 24. November ein Gedenkabend mit Vernissage um 19 Uhr im Impuls Center in Seeboden statt. Zu sehen noch am 26. und 27. November von 8 bis 18 Uhr.

Herbert Gamberger © KK/Gamberger

Adventmärkte

Am Sonntag, den 25. November gibt es verschiedene Adventmärkte:

Ab 10 Uhr findet im Kulturstadl St. Peter ob Radenthein eine Adventverkaufsausstellung statt.

Am Hauptplatz in Seeboden wird Kunsthandwerk, Geschenke und vieles mehr ab 14 Uhr beim Adventmarkt angeboten.

Das Rot-Kreuz-Team veranstaltet einen Adventbasar von 9.30 bis 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Baldramsdorf.

Hirbesthatscha

Der Gemischte Chor Obermillstatt veranstaltet ein Konzert unter dem Titel "A Hirbesthatscha in den Advent" mit Gastchorleiter Johann Hofer. Mundartgedichte liest Anni Pirker und Musik kommt vom Gitarrenensemble "Die Saitenklauber".

Am Sonntag, den 25. November, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Obermillstatt. Karten bei allen Sängern erhältlich.

Festkonzert

Das Austrian Brass Quintett HoViHoLoHoff veranstaltet ein Festkonzert unter dem Motto "Aus Italien nach Italien". Ein italienisches Programm mit Werken von Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Giuliano Caccini und W.A. Mozart.

Am Samstag, den 24. November, um 19.30 Uhr in der Stiftskirche in Millstatt. Karten an der Abendkassa erhältlich.

Weitere Termine finden Sie unter www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin