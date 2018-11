Oberkärnten Ausgezeichnete Nachhaltigkeit der Gemeinden

Facebook

Starker Oberkärntner Auftritt bei der Preisverleihung © LPD/Adrian Hipp

Oberkärnten hat besonders viele energiebewusste Gemeinden. Zu den sechs e5-Gold-Gemeinden in Kärnten zählen Kötschach-Mauthen, Trebesing und Weißensee. Sie haben die „eeeee“-Auszeichnung, die höchste im Programm. Am Dienstag wurden weitere Gemeinden aus Oberkärnten für ihre Mitgestaltung der Energiewende ausgezeichnet. Krems in Kärnten mit „eee“, Mallnitz und Seeboden am Millstätter See mit „eeee“.

