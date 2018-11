Facebook

Unfall auf der Tauernautobahn. Bei Stammtisch sollen derartige Einsätze nachbesprochen werden © FF-Gmünd

Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Bergrettung machen gemeinsame Sache. Alle Einsatzorganisationen des Lieser- und Maltatales werden sich regelmäßig zu einem Sicherheitsstammtisch treffen. Startschuss ist Ende November in Gmünd. Zwei Stammtisch-Treffen pro Jahr soll es geben.

„Es geht in erster Linie darum, sich gegenseitig kennenzulernen, die Zusammenarbeit zu intensivieren und die Einsätze im Detail nachzubesprechen. So können die Maßnahmen vor Ort besser geplant werden“, schildert Martin Korb, Kommandant der Polizeiinspektion Gmünd. Der Sicherheitsstammtisch soll das Einsatzbewusstsein der Organisationen schärfen. Durch Vernetzungsarbeit weiß jeder, wer welche Aufgaben im Ernstfall bewerkstelligen kann und wo die Grenzen gesetzt sind.

