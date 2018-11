Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Luggau (Lesachtal) © TVBO

Zwei Tagesetappen, 35 Kilometer, 2640 Höhenmeter aufwärts und 1647 Höhenmeter abwärts – das sind die Eckdaten des neuen grenzüberschreitenden Wanderweges „Dolomitenweg Lienz – Maria Luggau – Sappada/Plodn (Italien)“. Der Wanderweg ist Teil des Interreg-Projekts „Bergsicherheit – Bergerlebnis“, das am Dienstag im Tourismushaus in Lienz vorgestellt wurde. Projektträger sind die Alpinplattform Lienz und der Alpenverein Sappada/Plodn. „Ausgangspunkt für den Wanderweg ist das Tourismushaus in Lienz“, erklärt Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol. Werner Frömel, Obmann der Alpinplattform Lienz, ergänzt, dass der Wanderweg in beiden Richtungen begehbar ist. Zudem ist er nicht nur reich an Geschichte, sondern versinnbildlicht gleichzeitig alte und neue Beziehungen zwischen Sappada/Plodn, Kärnten und Osttirol.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.